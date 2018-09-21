В Італії відкрили справу через введення Ryanair плати за ручну поклажу
Італійське Антимонопольне управління почало розслідування через рішення Ryanair додати нові збори за ручну поклажу.
Як повідомляє BBC, антимонопольний орган заявив, що ручна поклажа є "важливим елементом транспорту" і повинна бути включена у вартість квитка. Деякі мандрівники беруть лише стандартну сумку на колесах вагою 10 кг.
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Представник Ryanair Кенні Джейкобс сказав: "Ми з нетерпінням чекаємо обговорення цього італійського запиту. Всі клієнти Ryanair можуть безкоштовно взяти з собою на борт один предмет ручної поклажі. Але жоден клієнт авіакомпанії не має права на необмежену кількість ручної поклажі".
За версією Антимонопольного управління Італії, нова політика Ryanair в країні може бути прирівняна до недобросовісної комерційної практики у тому, що вона спотворює остаточну ціну квитка і не дозволяє справжнього порівняння з цінами інших авіакомпаній.
Як повідомляв УНІАН, з листопада габарити невеликого предмета, який можна безкоштовно брати в салон літака авіакомпанії Ryanair, будуть збільшені з 35х20х20 см до 40х20х25 див. При цьому нові контрольні рамки в аеропортах будуть розраховані з запасом на предмети з габаритами до 42х20х30 см.
При цьому після введення нових правил пасажири, які захочуть взяти з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг, зможуть це зробити, оплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро або багажний збір 8 євро під час бронювання квитка. У разі, якщо збори сплачуються після покупки квитка, їх розмір збільшується до 8 і 10 євро відповідно.