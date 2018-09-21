В Італії відкрили справу через введення Ryanair плати за ручну поклажу

За версією Антимонопольного управління Італії введення нових зборів за ручну поклажу спотворює кінцеву ціну квитка і не дозволяє справжнього порівняння з цінами інших авіакомпаній.

Італійське Антимонопольне управління почало розслідування через рішення Ryanair додати нові збори за ручну поклажу.

Як повідомляє BBC, антимонопольний орган заявив, що ручна поклажа є "важливим елементом транспорту" і повинна бути включена у вартість квитка. Деякі мандрівники беруть лише стандартну сумку на колесах вагою 10 кг.

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Представник Ryanair Кенні Джейкобс сказав: "Ми з нетерпінням чекаємо обговорення цього італійського запиту. Всі клієнти Ryanair можуть безкоштовно взяти з собою на борт один предмет ручної поклажі. Але жоден клієнт авіакомпанії не має права на необмежену кількість ручної поклажі".

За версією Антимонопольного управління Італії, нова політика Ryanair в країні може бути прирівняна до недобросовісної комерційної практики у тому, що вона спотворює остаточну ціну квитка і не дозволяє справжнього порівняння з цінами інших авіакомпаній.

Як повідомляв УНІАН, з листопада габарити невеликого предмета, який можна безкоштовно брати в салон літака авіакомпанії Ryanair, будуть збільшені з 35х20х20 см до 40х20х25 див. При цьому нові контрольні рамки в аеропортах будуть розраховані з запасом на предмети з габаритами до 42х20х30 см.

При цьому після введення нових правил пасажири, які захочуть взяти з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг, зможуть це зробити, оплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро або багажний збір 8 євро під час бронювання квитка. У разі, якщо збори сплачуються після покупки квитка, їх розмір збільшується до 8 і 10 євро відповідно.