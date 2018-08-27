Ryanair суттєво скоротить розмір багажу для безкоштовного провезення

Нові правила провезення багажу на літаках лоукостера Ryanair почнуть діяти з 1 листопада 2018 року.

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair оголосила про введення значних обмежень на провезення ручної поклажі на своїх рейсах.

Як повідомляє avianews.com, нові правила почнуть виконуватися для всіх бронювань з 1 листопада 2018 року. Згідно з ними, всі пасажири, що оплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть перевозити безкоштовно лише один невеликий предмет ручної поклажі.

Повідомляється, що з листопада габарити невеликого предмета, який можна безкоштовно брати в салон літака авіакомпанії Ryanair, будуть збільшені з 35х20х20 см до 40х20х25 див. При цьому нові контрольні рамки в аеропортах будуть розраховані з запасом на предмети з габаритами до 42х20х30 див.

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При цьому після введення нових правил пасажири, які захочуть взяти з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг, зможуть це зробити, оплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро або багажний збір 8 євро під час бронювання квитка. У разі, якщо збори сплачуються після покупки квитка, їх розмір збільшується до 8 і 10 євро відповідно.

При цьому в першому випадку пасажир зможе взяти великий предмет ручної поклажі в салон літака, у другому - валізу необхідно буде здати на стійці реєстрації.

Водночас мандрівники, які купили квиток до 1 вересня 2018 року, у випадку незгоди з новими правилами зможуть повернути гроші за бронювання за процедурою вимушеного повернення.

Відзначимо, що зараз Ryanair дозволяє всім пасажирам безплатно провозити з собою основний предмет ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 10 кг, а також особисту річ з габаритами до 35x20x20 см без обмеження по вазі. Однак основний предмет ручної поклажі пасажирів, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, перевозиться безкоштовно в багажному відсіку літака.

У Ryanair зміну умов провезення речей аргументують тим, що поточна політика щодо ручної поклажі призводить до затримок і не дозволяє забезпечити короткі 25-хвилинні розвороти повітряних суден між рейсами.

У 2012 році схожу політику щодо провезення ручної поклажі ввів лоукостер Wizz Air. Бюджетник дозволяв безкоштовно брати в салон тільки невеликий предмет ручної поклажі, а у разі якщо пасажир хотів взяти в літак сумку більшого розміру, йому необхідно було сплатити спеціальний збір. Від подібної практики Wizz Air відмовився в 2017 році. Проте вже в середині 2018 року угорський лоукостер знову змінив правила провезення ручної поклажі: тепер невелику сумку або рюкзак (максимальних розмірів 40x30x18 см) пасажири можуть взяти на борт безкоштовно, а ось невеликий чемодан на борт можуть пронести лише володарі пріоритетної посадки, інші пасажири змушені здати такі речі в багажне відділення, хоча і безкоштовно.

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Спочатку Ryanair дозволяв брати в салон літака безкоштовно один предмет з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 10 кг. В рамках програми поліпшення сервісу з 1 грудня 2013 року всі пасажири отримали можливість безкоштовно проносити з собою особисту річ з габаритами до 35x20x20 див.

На початку 2017 року глава Ryanair Майкл О'Лірі пригрозив, що авіакомпанія може переглянути політику провезення ручної поклажі на своїх рейсах через зловживання пасажирів.

«Ми відчуваємо проблеми на виходах на посадку, тому що багато пасажири несуть половину речей зі свого будинку замість однієї сумки стандартного розміру і однієї невеликої сумки», - сказав О'Лірі, додавши, що деякі мандрівники приходять на посадку взагалі з трьома сумками.

«Якщо це не припиниться, ми плануємо змінити цю політику (щодо провезення ручної поклажі)», - прокоментував тоді ситуацію глава Ryanair.

З 15 січня 2018 року Ryanair ввів обмеження на провезення ручної поклажі в салоні літака. Брати великий і маленький предмети з собою дозволили тільки пасажирам, що оплатили послугу пріоритетної посадки. Велика ручна поклажа інших пасажирів же вилучалася біля виходів на посадку для безкоштовного перевезення в багажному відсіку літака.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в березні 2018 року стало відомо, що ірландський лоукостер Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро. Зокрема, 10 маршрутів будуть виконуватися з Києва (Бориспіль), ще 5 - зі Львова. Пізніше стало відомо про відкриття ще одного маршруту з Києва - в Берлін.