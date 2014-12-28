Північна Корея погрожує США "смертельними ударами" через комедію про Кім Чен Ина

Влада Північної Кореї заперечує свою причетність до хакерських атак на кінокомпанію Sony Pictures, але при цьому виступає з погрозами на адресу США. Якщо Вашингтон й надалі дотримуватиметься свого "зарозумілого і злочинного курсу", Пхеньян почне наносити йому "смертельні удари", цитує заяву північнокорейської влади агенція AFP, пише DW.

На тлі конфлікту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю навколо кінокомедії "Інтерв’ю", у якій ідеться про змову з метою убивства північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Пхеньян також дозволив собі в образливій формі відгукнутись про президента США Барака Обаму.

У зв’язку з тим, що американський лідер наполіг на виході у прокат цієї картини, керівництво КНДР назвало його дії настільки ж безрозсудними, як поведінка "мавпи у тропічному лісі". Про це йдеться у поширеній в суботу, 27 грудня, заяві Національної комісії оборони КНДР, повідомляє агенція AFP.

Читайте такожЗМІ: до атаки на кінокомпанію Sony Pictures може бути причетна РосіяНаціональна комісія оборони КНДР також покладає відповідальність на Обаму за збої в роботі північнокорейського інтернету, які мають місце останніми днями та вже призвели до відключення сайтів ЗМІ в КНДР.

Після масованих кібератак і погроз застосування сили, які надійшли з боку невідомих хакерів у зв’язку з постановкою фільму "Інтерв’ю", голлівудська кіностудія Sony Pictures спочатку скасувала вихід фільму в прокат. Поза тим, 25 грудня стрічка була показана приблизно в 300 невеликих кінотеатрах - не в останню чергу завдяки впливу Барака Обами. Як зазначає агенція Reuters, за перший день показу в США стрічка зібрала понад один мільйон доларів.