Кінокомпанія Sony Pictures таки дозволила показ скандальної комедії про лідера КНДР

Про це представники компанії повідомили у вівторок, 23 грудня, передає Радіо Свобода.

Це сталося менш ніж за тиждень після зняття запланованого фільму з прокату після кібератаки на сайти компанії, у чому США звинуватили Північну Корею.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї запропонувало США провести спільне розслідування справи про кібернапад на кінокомпанію Sony Pictures Entertainment. Згідно з заявою відомства, КНДР знає як довести, що вона не причетна до цього інциденту.

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Перед цим Федеральне бюро розслідувань США звинуватило Північну Корею у вторгненні у приватний інтернет-простір, у результаті чого відбулося порушення електронної пошти компанії Sony Pictures Entertainment і були знищені комп’ютерні дані.

У ФБР заявили, що Північна Корея хотіла придушити право американських громадян на самовираження. Йдеться про спробу перешкодити виходу на екрани американського фільму «Інтерв’ю».

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Комедія про змову з метою вбивства лідера Північної Кореї Кім Чен Ина викликала обурення у КНДР і погрози зірвати прем’єру кінокартини у країнах Заходу. Після кібератак прем’єра фільму була скасована.

Президент США Барак Обама заявив із приводу цього інциденту, що його країна належним чином відреагує на те, що сталося.