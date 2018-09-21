У Нью-Йорку жінка влаштувала різанину в дитсадку, постраждали троє немовлят

Також отримали поранення 31-річний чоловік і співробітниця центру.

В одному з центрів по догляду за немовлятами Нью-Йорка жінка влаштувала різанину, в результаті якої були поранені п'ятеро осіб.

Як повідомляє NBC, серед постраждалих троє дітей, яким від 3 днів до місяця. Двоє дітей отримали ножові поранення в живіт, а 20-денна дівчинка - рвані рани вуха, підборіддя й губи. Всі вони знаходяться в критичному, але стабільному стані.

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Також були поранені батько одного з немовлят, що знаходилися в цей час у дитсадку, і співробітниця центру. Жінку вдарили ножем у тулуб вісім разів.

Правоохоронці виявили 52-річну зловмисницю на цокольному поверсі центру з перерізаним зап'ястям. За версією поліції, жінка завдала собі поранення сама. Вона вже прийшла до тями і перебуває під вартою у лікарні.

Повідомляється, що різанина почалася з нападу на дорослу жінку, після чого втрутився 31-річний чоловік і отримав поранення в ногу. Потім почався напад на дітей. У цей момент в приміщенні знаходилися дев'ять малюків. Чи є чоловік батьком одного з постраждалих немовлят невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в місті Мідлтаун (штат Вісконсін, США) невідомий відкрив стрілянину в офісі, поранивши щонайменше чотирьох людей. Поранення отримав і сам підозрюваний стрілок.