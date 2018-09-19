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У США невідомий відкрив стрілянину в офісі, є постраждалі

21:30, 19 вересня 2018
Світ
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В американському штаті Вісконсін сталася стрілянина / Twitter - WISCTV News 3

У місті Мідлтаун (штат Вісконсін, США) невідомий відкрив стрілянину в офісі, поранивши щонайменше чотирьох людей. Поранення отримав і сам підозрюваний стрілок.

Про це повідомляє CBC News, посилаючись на інформацію місцевої влади. Стан поранених не уточнюється.

Інформація про ситуацію зі стріляниною, як наголошується, з'явилася близько десяти годин ранку.

Чотирьох постраждалих доправили до Університетської лікарні Мідлтауна.

Як повідомило WISCTV News 3, підозрюваний у стрілянині був знешкоджений і також доставлений до місцевої лікарні.

Раніше повідомлялося про стрілянину в центрі Брюсселя. В перестрілці брали участь 5-6 осіб, повідомлялося про постраждалих.

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Теги: #США#стрілянина