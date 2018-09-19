У США невідомий відкрив стрілянину в офісі, є постраждалі

Підозрюваного було знешкоджено та доправлено до місцевої лікарні.

У місті Мідлтаун (штат Вісконсін, США) невідомий відкрив стрілянину в офісі, поранивши щонайменше чотирьох людей. Поранення отримав і сам підозрюваний стрілок.

Про це повідомляє CBC News, посилаючись на інформацію місцевої влади. Стан поранених не уточнюється.

LIVE HELICOPTER VIEW: Aerial video in Middleton of the area where police are responding to reports of an active shooting situation #news3https://t.co/zmlPRTzvJe



(STORY: https://t.co/KoJEFJ1LBo) pic.twitter.com/cl2gsjzZOa — WISCTV News 3 (@WISCTV_News3) 19 вересня 2018 р.

Інформація про ситуацію зі стріляниною, як наголошується, з'явилася близько десяти годин ранку.

Чотирьох постраждалих доправили до Університетської лікарні Мідлтауна.

Як повідомило WISCTV News 3, підозрюваний у стрілянині був знешкоджений і також доставлений до місцевої лікарні.

Cofirmed suspect at WTS Paradigm shooting shot. Being treated at local hospital. Public no longer in danger #news3pic.twitter.com/fAaiOv0502 — Keely Arthur (@news3keely) 19 вересня 2018 р.

Раніше повідомлялося про стрілянину в центрі Брюсселя. В перестрілці брали участь 5-6 осіб, повідомлялося про постраждалих.