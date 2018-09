У США невідомий відкрив стрілянину в офісі, є постраждалі

У місті Мідлтаун (штат Вісконсін, США) невідомий відкрив стрілянину в офісі, поранивши щонайменше чотирьох людей. Поранення отримав і сам підозрюваний стрілок.

Про це повідомляє CBC News, посилаючись на інформацію місцевої влади. Стан поранених не уточнюється.

LIVE HELICOPTER VIEW: Aerial video in Middleton of the area where police are responding to reports of an active shooting situation #news3https://t.co/zmlPRTzvJe



(STORY: https://t.co/KoJEFJ1LBo) pic.twitter.com/cl2gsjzZOa