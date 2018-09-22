У Німеччині судитимуть 94-річного екс-наглядача нацистського концтабору

Згідно з обвинуваченням, багато сотень людей були замордовані у газових камерах, розстріляні, або ж померли внаслідок підірваного у концтаборі здоров'я.

Колишній наглядач німецького концентраційного табору "Штутгоф", що розташовувався під час Другої світової війни неподалік нині польського Гданська, у листопаді постане перед Окружним судом Мюнстера.

Як передає DW.com з посиланням на dpa, прокуратура обвинувачує 94-річного чоловіка у причетності до вбивства сотень людей між 1942 та 1945 роками.

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Процес розпочнеться 6 листопада. Прикметно, що справу обвинуваченого розглядатиме судова палата у справах неповнолітніх, адже на момент скоєння злочинів, які йому закидають, колишньому есесівцю не виповнилося 21 року.

Згідно з обвинуваченням, багато сотень людей були замордовані у газових камерах, розстріляні, або ж померли внаслідок підірваного у концтаборі здоров'я. Прокуратура наполягає, що обвинувачений знав про всі ці випадки. Колишній наглядач концтабору у свою чергу відкидає обвинувачення.

У суді додали, що через ці самі обвинувачення має постати перед судом ще один 93-річний чоловік. Процес проти нього відбуватиметься окремо, оскільки поки незрозуміло, чи спроможний він брати участь у засіданнях.