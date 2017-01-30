У Польщі опублікували дані понад 8 тисяч співробітників концтабору Аушвіц в Освенцимі

У Польщі опублікували архів із особистими даними близько 8,5 тисяч співробітників концтабору Аушвіц. Архів опублікований на сайті Інституту національної Польщі.

Зазначається, що архів допоможе країні боротися із заявами про "польські табори смерті».

Особисті дані нацистів почав збирати в 1982 році для наукової роботи професор Олександр Лащика. Спочатку були включені тільки дані працівників концтабору Аушвіц-Біркенау, пізніше список розширили за рахунок даних про наглядачів з інших таборів.

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Дослідження проводилися спеціальною комісією, в академічному середовищі, а також музеєм Аушвіц-Біркенау.

Нагадаємо, що крім імен представників СС в базі опубліковані їх фотографії, дата і місце народження, громадянство, дату прибуття на службу в концтабір. У випадку тих, кого після війни судили, в архіві опубліковані також рішення по їх справах. Деякі з людей, чиї дані були опубліковані, досі живі.

У IPN відзначили, що опублікований список - не остаточний і буде доповнюватися.

Раніше музей Аушвіц-Біркенау звернувся до жителів Німеччини та Австрії з проханням надати особисті документи та свідоцтва про функціонування табору, які перебувають у приватних власників.