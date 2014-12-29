Латвія з 1 січня головуватиме у ЄС

Міністр закордонних справ Едгарс Ринкявічс заявив, що латвійське головування в ЄС має намір застосувати індивідуальний підхід у політиці Східного партнерства.

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"Ми застосуємо індивідуальний підхід до кожного члена Східного партнерства. Ми повинні бачити серйозне співробітництво, яке охоплює політичний діалог, верховенство права та ряд інших питань", - сказав Едгарс Ринкявічс.

За його словами, ризький саміт Східного партнерства, який пройде у травні, повинен дати чіткий сигнал про інтерес ЄС щодо подальшого розвитку Східного партнерства". При цьому міністр підкреслив, що партнерські країни, самі проводячи реформи і виконуючи Угоди про асоціацію, повинні довести свою готовність зробити серйозні кроки в напрямку ЄС.

У зв'язку з цим Едгарс Ринкявічс висловив переконання, що ЄС повинен надати підтримку в імплементації угод про асоціацію і зону вільної торгівлі, "серйозно працювати над лібералізацією візового режиму для окремих країн".

Вже відомо, що на початку року міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкявічс має намір відвідати Україну.

Як відомо, зараз в ЄС головує Італія, після Латвії президентство перейде до Люксембургу.