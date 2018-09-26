Вашингтон не дозволить Євросоюзу обійти санкції проти Ірану - радник Трампа

Напередодні учасники ядерної угоди з Іраном домовилися створити спеціальний механізм для торгівлі з Іраном в обхід санкцій США.

Радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не дозволить Євросоюзу звести нанівець санкції проти Ірану.

Болтон також закликав міжнародну систему міжбанківських платежів SWIFT переглянути співпрацю з Тегераном, передає Дождь з посиланням на Reuters.

Болтон заявив, що США будуть "агресивно і непохитно" виконувати санкційний режим проти Ірану після виходу з ядерної угоди.

"Ми не збираємося дозволити Європі або кому-небудь ще обходити наші санкції", - заявив Болтон.

Він зазначив, що очікує від покупців іранської нафти до 4 листопада звести імпорт до нульового рівня. Санкції набирають чинності 5 листопада.

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"Банки і системи обміну фінансовою інформацією, такі як SWIFT, повинні звернути пильну увагу на свої справи з Іраном і задатися питанням про те, чи варто це такого ризику. SWIFT має наслідувати приклад зростаючого числа компаній, які переглянули свої справи з іранським режимом", - сказао Болтон.

Напередодні повідомлялося, що учасники ядерної угоди з Іраном - Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія домовилися створити спеціальний механізм для торгівлі з Іраном в обхід санкцій США. Вашингтон у травні вийшов з угоди і заявив про введення проти Ірану нових обмежень.

Іран відключили від бельгійської SWIFT у 2012 році, що ускладнило для країни міжнародні банківські перекази. Після укладення ядерної угоди, в рамках якої Тегеран відмовився від своєї ядерної програми в обмін на полегшення санкційного режиму, робота SWIFT в країні відновилася.