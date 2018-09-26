Генасамблея ООН вибухнула сміхом після слів Трампа про його досягнення

Президент США Дональд Трамп відреагував на сміх словами: "Не очікував такої реакції".

Президент США Дональд Трамп у своєму виступі на 73-й Генасамблеї ООН заявив, що його адміністрація домоглася більш вражаючих результатів, ніж будь-яка інша адміністрація за всю історію США.

Як передає «Бі-бі-сі», ці слова викликали сміх серед присутніх, що нітрохи не збентежило Трампа, який теж розсміявся у відповідь. "Не очікував такої реакції", - сказав він.

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За його словами, Сполучені Штати стали сильніше, багатше і безпечніше для життя.

Також він висловився на захист політики своєї адміністрації, яка намагається зміцнити відносини з Північною Кореєю і дотримується твердої лінії в торгових відносинах з Китаєм.

Одним з лейтмотивів виступи Трампа стало твердження про те, що у США є право проводити власну політику в світі.