"США відкидають ідеологію глобалізму": Трамп виступив на Генасамблеї ООН (відео)

Торкаючись ситуації в Європі, Трамп заявив, що в результаті будівництва «Північного потоку-2» Німеччина стане повністю залежною від російських джерел енергії.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 25 вересня, виступив на щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка проходить в Нью-Йорку.

Як пише Голос Америки, звернувшись до світових лідерів, Трамп в першу чергу підкреслив успіхи американської економіки, що за його словами, рухається вперед, як ніколи раніше.

Торкнувшись своїх зовнішньополітичних досягнень, президент відзначив саміт з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, що відбувся в червні. За словами Трампа, Північна Корея зробила останнім часом низку надихаючих кроків. Президент висловив Кім Чен Ину вдячність за ці кроки.

Разом з тим президент США підкреслив, що санкції проти Пхеньяну залишаться в силі аж до завершення денуклеаризації.

Трамп констатував, що США співпрацюють з країнами Перської затоки, а також з Йорданією та Єгиптом, щоб створити регіональний стратегічний союз.

У зв'язку з іранською проблемою Трамп заявив, що лідери цієї країни сіють хаос, смерть і руйнування. «Вони не поважають ні своїх сусідів, ні їх межі, ні суверенні права держав. Замість цього іранські лідери розкрадають ресурси країни, щоб збагачуватися і сіяти хаос по всьому Близькому Сходу і далеко за його межами», – заявив президент.

Відео: Радіо Свобода

Він також підкреслив, що будь-яке рішення сирійської проблеми повинно включати план взаємодії з Іраном.

За словами Трампа, США розгорнули кампанію економічного тиску на Іран з метою підірвати економічні основи поведінки Тегерана в регіоні.

Президент США заявив, що за відновленням економічних санкцій проти Ірану (це станеться 5 листопада) послідують нові санкції.

Трамп сказав, що просить всіх світових лідерів сприяти ізоляції іранського керівництва доти, поки воно йде по шляху агресії. «Ми не можемо дозволити провідному спонсору тероризму в світі оволодіти найнебезпечнішою зброєю на планеті. Ми не можемо це дозволити режимові, що сулить смерть Америці й загрожує знищенням Ізраїлю», – пояснив президент.

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Трамп підкреслив прихильність США справі досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями.

США відкидають ідеологію глобалізму, заявив президент.

За словами Трампа, країни ОПЕК, як зазвичай, обманюють світове співтовариство. Він заявив, що вони повинні припинити підвищувати ціни на нафту. Президент також закликав країни ОПЕК витрачати більше на оборонні потреби.

Торкаючись ситуації в Європі, Трамп заявив, що в результаті будівництва «Північного потоку-2» Німеччина стане повністю залежною від російських джерел енергії.

У майбутньому США будуть надавати допомогу в міжнародному масштабі лише тим, хто ставиться до них із повагою і дружньо, підкреслив президент.