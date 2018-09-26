The Insider і Bellingcat: "отруйник Скрипалів" Боширов виявився підполковником ГРУ Чепігою

"Боширов" отримав звання "Героя Росії" за участь у "миротворчій місії". Ймовірно, мова йде про конфлікт на сході України.

Справжнє ім'я Руслана Боширова, який є підозрюваним у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, - Анатолій Чепіга.

Про це стало відомо в результаті спільного розслідування The Insider і Bellingcat.

Повідомляється, що Чепіга закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище (ДВЗКУ), після чого служив у 14 бригаді спецназу ГРУ. Він брав участь у Чеченській війні і отримав звання "Героя Росії".

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Звання було вручено, зокрема, за участь у "миротворчої місії".

"Під "миротворчою місією" мається на увазі, судячи з усього, вторгнення в Україну (військова операція Росії в Сирії тоді ще не почалася) — і дійсно, підрозділ Чепіги було помічено поруч із кордоном України у кінці 2014 року", - йдеться в повідомленні.

The Insider і Bellingcat шукали Боширова серед випускників військових училищ, де співробітників ГРУ готують для операцій за кордоном і інтенсивно навчають іноземної мови. Одним з таких училищ є ДВЗКУ.

На одному з фото випускників журналісти знайшли чоловіка схожого на Боширова і почали перевіряти цю версію. У підсумку, розслідувачі виявили в системі "Російський паспорт" виписку за 2014 рік, що підтверджує їхню гіпотезу.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.