Великобританія назвала імена двох росіян, обвинувачених в отруєнні Скрипалів (фото)

Обвинувачені були зняті камерами спостереження на вулиці в Солсбері безпосередньо перед тим, як було скоєно замах на Скрипалів.

В отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії підозрюють двох громадян Росії - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Про це повідомляє ВВС."Є доказ, щоб звинуватити Олександра Петрова та Руслана Боширова в нападі у Солсбері", - заявили в Скотланд-Ярді. Вважається, що вони використовують псевдоніми і їм близько 40 років.

Вони зупинилися в номері готелю City Stay Hotel в Лондоні, де були виявлені сліди отруйної речовини «Новачок».

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The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday "moments before the attack" pic.twitter.com/Zou2EZ07pH — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Обвинувачені, як повідомив кореспондент BBC News Деніел Сенфорд в Twitter, були зняті камерами спостереження на вулиці в Солсбері безпосередньо перед тим, як було скоєно замах на Скрипалів. Вони вилетіли у Великобританію в п'ятницю 2 березня і відлетіли до Москви в неділю, 4 березня, невдовзі після атаки.

УНІАН знайшов на Google Maps місце, де йшли передбачувані злочинці. Судячи з усього, їх зафіксувала камера спостереження, встановлена на заправці.

Нагадаємо, Скрипалів виявили без свідомості на лавці біля торгового центру в британському місті Солсбері на початку березня. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок", виробленим в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.