Трамп звинуватив Китай у спробі втручання у проміжні вибори до Конгресу США

В ході 10-хвилинного виступу в Радбезі ООН Трамп жодного разу не згадав про твердження щодо російського втручання у вибори-2016.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у прагненні втрутитися в хід проміжних виборів у Конгрес, запланованих на 6 листопада.

Заява президента щодо цього пролунала в середу в ході засідання Радбезу ООН, що проходить під головуванням Трампа, пише Голос Америки.

«Китай намагався і намагається втрутитися у вибори 2018 року, що наближаються в листопаді. Проти моєї адміністрації», – сказав президент.

Читайте такожСША планують витратити $380 мільйонів на безпеку виборів, що пройдуть у листопаді

Трамп не привів підтверджень своєї заяви. Китайські офіційні особи поки не відповіли на запит про коментар з приводу висловлювань президента США.

Нагадаємо, що питання про переобрання Трампа на новий термін буде вирішуватися в 2020 році, однак листопадове голосування визначить, чи буде Республіканська партія як і раніше контролювати Палату представників і Сенат.

Деякі опитування громадської думки вказують на можливість значного успіху, якого можуть досягти на листопадових виборах демократи.

В ході десятихвилинного виступу в Радбезі Трамп жодного разу не згадав про твердження щодо російського втручання у вибори-2016.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія, Китай, Північна Корея і Іран викликають у США найбільше занепокоєння через можливе втручання в проміжні вибори в Конгрес 2018 року.