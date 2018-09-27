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"Вони сміялися разом зі мною": Трамп пояснив сміх у залі під час його виступу в ООН

09:56, 27 вересня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

«Фейкові новини стверджують, що люди сміялися над президентом Трампом. Вони не сміялися наді мною. Люди добре проводили час зі мною. Ми робили це разом», — сказав американський президент, зазначивши, що люди його поважають. Про це він сказав в ході прес-конференції, повідомляє Politico.

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Він зізнався, що чув «невеликий шерех» в залі під час промови.

«Вони не сміялися наді мною, вони сміялися разом зі мною», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що слова Трампа про безпрецедентні досягнення його адміністрації за два роки викликали сміх у залі. Він зізнався, що не чекав цього, але «все нормально».

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Теги: #виступ#сміх#Дональд Трамп