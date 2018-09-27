Atlantic Council: В України є шляхи інтеграції з ЄС, на які не звертають увагу

Невеликі регіональні проекти з сусідами можуть дати Києву спосіб поступово просуватися в напрямку до членства в бажаних глобальних організаціях.

Прагнення України інтегруватися в Європу незворотне. Більшість населення підтримує вступ в НАТО і ЄС. Однак, самого лише бажання замало. І шлях до членства в обох організаціях буде для Києва тривалим і непростим.

Втім, для України вже зараз відкриваються шляхи до інтеграції з європейськими сусідами на субрегіональному рівні, де певні країни з більш широких регіонів об’єднуються для досягнення спільних цілей і обміну взаємовигідними інвестиціями. Ці можливості важливі і про них не варто забувати.

Про це в статті для Atlantic Council пише старший науковий співробітник Американської ради зовнішньої політики Стівен Бланк. Він вказує, що один з прикладів такої субрегіональної співпраці вже виник нещодавно. Уряди України, Польщі, Словаччини і Угорщини підписали так угоду під назвою «Карпатська стратегія». Документ зобов’язує країни-учасниці до економічної координації, а також більш тісної співпраці у розвитку комунікацій, туризму і екологічної інфраструктури, а також кількох інших сфер. На додачу, угода ставить за мету підвищити конкуренту спроможність Карпат і покращення стандартів життя в регіоні.

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Зрештою, країни-учасники угоди сподіваються, що він стане частиною макрорегіональної стратегії ЄС або новим напрямком для Брюсселя. Тобто регіон буде зафіксований в такому статусі після угоди між Єврокомісією і країнами-учасницями «Карпатської стратегії». Таким чином, регіон буде відкритий для залучення фінансування ЄС для низки вигідних інвестиційних проектів.

Автор визнає, що це, звісно, не велика і приваблива ініціатива, яка б привернула увагу суспільства. Але все одно вона пропонує «золоту можливість» для України, яка зафіксує прозахідну орієнтацію країни, а також зробить її союзником кількох важливих членів ЄС. Але субрегіональні ініціативи, якщо вони передбачають масштабне інвестування і втілення інфраструктурних проектів, вимагають серйозного планування, координації і імплементації.

Щоб плани спрацювали, повинна бути надійна фінансова підтримка, а проекти повинні бути для його учасників чимось більшим, ніж просто вітринами. Вони повинні становити необхідні і добре продумані ініціативи. У випадку «Карпатської стратегії» це означає, що країни-підписанти угоди повинні добитися успіху у затвердженні з боку ЄС. Їм потрібно строго виконувати всі терміни, обґрунтувати фінансування і дохідність, а також координувати спільні зусилля досить інтенсивно. Дотримання цих вимоги суперечать тому виду корупції, яким досі отруєна Україна. У свою чергу, Угорщина теж не здається надійним партнером, зважаючи на її проросійську позицію. Втім, Києву все одно варто спробувати скористатися субрегіональною можливістю.

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Вона стане не лише випробуванням для української здатності співпрацювати з сусідами над важливими цілями, а й також випробує її здатність виконувати завдання за мінімальною чи близькою до мінімальної ціною. Успіх у таких проектах покращить як українську репутацію, так і її можливості. Більше того, це створить внутрішній запит на подальшу європейську інтеграцію за допомогою переваг, які буде видно. Провал же підірве репутацію України і її привабливість для інших партнерів у масштабних спільних заходах.

Якщо Україна зможе скористатися субрегіональною можливістю, щоб посилити внутрішні здібності, покращити репутацію і привабливість на тлі проведення реформ, вона може приєднатися до більш широкої ініціативи, яку просувають Польща і Хорватія під назвою «Тримор’я». Цей проект передбачає співпрацю країн Центральної Європи у сферах енергетики, телекомунікацій і транспортної інфраструктури. І всі ці сфери важливі для прогресу України.

«Карпатська стратегія» не привертає до себе таку увагу, як наміри вступити в ЄС чи НАТО. Однак, цей проект не менш важливий. Адже і оборонний альянс, і об’єднання європейських країн були збудовані завдяки стійкому розвитку регіональних і субрегіональних інститутів, які успішно досягли своїх цілей і продемонстрували учасникам необхідність більш глибшої інтеграції.