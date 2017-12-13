У багатьох галузях Україна вже відстає від графіка імплементації Угоди про асоціацію - Мінгареллі

Європейський Союз запропонував уряду і Верховній Раді України затвердити щорічний план ухвалення пріоритетних законів для імплементації Угоди про асоціацію і звіряти його кожного пленарного тижня, бо на даний момент в окремих галузях виконання Угоди відстає від графіка.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Х‘юг Мінгареллі на презентації дослідження про стан виконання Україною Угоди про асоціацію в Києві.

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«Ми запропонували дві речі: в першу чергу, Кабінет міністрів і Верховна Рада повинні затвердити щорічний план ухвалення пріоритетних законів у рамках імплементації Угоди про асоціацію. Друге: ми запропонували, аби наприкінці кожного пленарного тижня, з одного боку - спікер Верховної Ради і представники різних політичних партій, з іншого боку - представник Кабміну, це повинен бути віце-прем'єр з питань євроінтеграції, відзначали пріоритетні завдання, які потрібно виконати наступного пленарного тижня», - сказав він.

При цьому Мінгареллі підкреслив, що в багатьох важливих галузях Україна вже значно відстає від графіку імплементації Угоди.

«Очевидно, що коли ми говоримо про митницю, податкову політику, транспорт і зайнятість - ці сфери відстають від графіка. Разом з тим, в інших секторах, наприклад навколишнє середовище, санітарні та фітосанітарні стандарти, а також захист прав споживача, все рухається швидше добре», - наголосив голова представництва ЄС.

За його словами, найважливішу роль у своєчасній імплементації Угоди має зіграти українське громадянське суспільство.

Як повідомляв УНІАН 1 вересня 2017 року Угоду про асоціацію з ЄС, яка передбачає політичну й економічну інтеграцію, набрало чинності в повному обсязі.

25 жовтня Кабмін схвалив план заходів щодо виконання Угоди. Зокрема, ухвалено низку рішень, які покликані створити умови для своєчасного і якісного виконання Угоди, зокрема - узгодження плану дій щодо імплементації між урядом і парламентом.