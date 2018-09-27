Держдума РФ підтримала підвищення в Росії пенсійного віку на 5 років

У Росії також з'явиться нова категорія громадян - особи передпенсійного віку: жінки, які досягли віку 55 років, і чоловіки - 60 років.

Держдума Російської Федерації ухвалила у третьому остаточному читанні закон про підняття пенсійного віку на п'ять років за аналогією з Україною - жінки виходитимуть на пенсію в 60 років, чоловіки - в 65.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, «за» проголосували 332 російських депутати, «проти» - 83.

Закон передбачає, що пенсійний вік в Росії підвищуватимуть поетапно, починаючи з 2019 року.

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Водночас, ранній вік виходу на пенсію зберігається для силовиків. Крім цього, на ранній вихід на пенсію зможуть розраховувати багатодітні матері в залежності від кількості у них дітей. Відповідно до закону, матері з трьома дітьми зможуть піти на пенсію в 57 років, з чотирма - в 56 років, а з п'ятьма і більше - в 55 років. Пільговий порядок виходу на пенсію також збережеться для шахтарів, працівників небезпечних виробництв, жертв Чорнобильської катастрофи, представників нечисленних народів Крайньої Півночі. Крім цього, працівникам сільського господарства зі стажем більш як 30 років повернуть раніше скасовану через бюджетний дефіцит надбавку до пенсії в 20%.

У Росії також з'явиться нова категорія громадян - особи передпенсійного віку. Такими будуть вважатися жінки, які досягли віку 55 років, і чоловіки - 60 років, їм в разі втрати роботи за п'ять років до виходу на пенсію буде виплачуватися протягом одного року підвищена допомога з безробіття в сумі до 11 тис. 280 рублів замість 8 тис. рублів для звичайних працюючих громадян.

Слід нагадати, що ще кілька років тому президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що пенсійний вік в Росії не підніматимуть.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа викликала хвилю протестів по всій території Росії.