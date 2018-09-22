В Росії знову протестують проти підвищення пенсійного віку (фото, відео)

В Москві на проспекті Сахарова триває акція «Соціальний марш мільйонів», узгоджена з владою.

В Росії в суботу, 22 вересня, відбуваються акції протесту проти підвищення пенсійного віку. У низці міст вони також заплановані на неділю, 23 вересня.

Заявниками та організаторами протестних заходів є Комуністична партія Російської Федерації, «Лівий фронт», «Народно-патріотичний союз Росії», а також різні громадські рухи та профспілкові організації, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

В низці міст акція вже завершена. Незважаючи на те, що не у всіх випадках місцева влада погодила протестні заходи, про затримання чи втручання поліції поки не повідомлялося.

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В Москві на проспекті Сахарова триває акція «Соціальний марш мільйонів», узгоджена з владою. Агентство «Москва» повідомляє, що проспект для цих цілей перекриває практично весь день. Лідер російського «Лівого фронту» Сергій Удальцов бере участь у акції, незважаючи на судову заборону – після призначення адміністративного нагляду активісту не можна брати участь у мітингах та інших публічних заходах.

9 вересня в десятках міст Росії відбулися акції проти підвищення пенсійного віку, організовані прихильниками російського опозиціонера Олексія Навального. У більшості випадків заходи не були узгоджені з владою. По всій країні затримали понад тисячу людей.

19 липня Держдума Росії в першому читанні ухвалила законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії. Його можуть підвищити з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.

Пенсійна реформа вже викликала акції протесту в десятках міст Росії, а соціологи зафіксували зниження рейтингу Володимира Путіна. Президент Росії запропонував знизити вік виходу на пенсію для жінок до 60 років, а також передбачити право дострокового виходу для багатодітних матерів та ввести відповідальність за звільнення працівників передпенсійного віку.

Нинішні акції відбуваються напередодні розгляду закону про пенсійну реформу у другому читанні.