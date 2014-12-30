МВФ призупинив фінансову допомогу Греції

За словами речника МВФ Джеррі Райса, наступний кредитний транш Греції може бути виплачено лише після проведення парламентських виборів у січні 2015 року і формування нового уряду, повідомляє DW.DE. Як зазначив Джеррі Райс, переговори "трійки" міжнародних кредиторів (МВФ, Європейського Центробанку та Єврокомісії) з Афінами поновляться лише тоді, коли буде новий уряд.

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За його словами, нині у Греції немає невідкладної потреби у фінансовій підтримці. Програма фінансової допомоги Греції була подовжена 8 грудня на 2 місяці - до лютого 2015 року. За цей час фахівці мали перевірити грецьку фінансову ситуацію, щоб згодом вирішити, чи виплачувати Афінам чергову позику обсягом 7 млрд євро. В іншому разі, як заявляли в грецькому уряді, країні цієї весни загрожує неплатоспроможність.

Тим часом Греція готується до проведення дострокових парламентських виборів, оскільки депутати напередодні не змогли з третьої спроби обрати президента країни. Відповідно до грецького законодавства, після цього парламент розпускають і призначають нові вибори.

Євросоюз, МВФ і Європейський Центробанк з 2010 року рятували Грецію від банкрутства за допомогою програм допомоги обсягом 240 млрд євро. У відповідь уряд в Афінах зобов'язався заощаджувати і здійснювати непопулярні реформи.