Bellingcat обіцяє найближчим часом назвати справжнє ім’я напарника Боширова-Чепіги

Він може бути у званні лейтенанта або капітана.

Журналісти-розслідувачі Bellingcat обіцяють протягом двох тижнів назвати справжнє ім’я другого підозрюваного в отруєнні екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля – Олександра Петрова.

"Нам потрібен був приблизно місяць, щоб ідентифікувати одного з підозрюваних, і ми впевнені, що незабаром - протягом тижня або двох - зуміємо ідентифікувати і другого", - зазначив журналіст на умовах анонімності. Про це один із співробітників Bellingcat розповів телеканалу BBC.

Він також зазначив, що ідентифікація першого підозрюваного як полковника ГРУ Анатолія Чепігу була досить дивною, оскільки на подібні завдання, часто, не відправляють співробітників у високих званнях.

"Ми поговорили на умовах анонімності з нашими джерелами в російських збройних силах. Вони всі говорять, що вражені тим фактом, що цілого полковника, та ще й Героя Росії, відправили на проведення "польової операції". Зазвичай, таку роботу доручають офіцерам на рівні капітана. Вони вважають, що або це вказує на те, що завдання було поставлено на найвищому рівні, або ж керівництво ГРУ бажало таким чином порадувати свого безпосереднього начальника, тобто Путіна", - розповів співробітник Bellingcat.

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Нагадаємо, правоохоронні органи Великої Британії 5 вересня оприлюднили фото та імена осіб, підозрюваних в отруєнні російського екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Солсбері - ними виявились Олександр Петров і Руслан Боширов.

Після цього підозрювані дали інтерв'ю російському пропагандистському виданню Russia Today. Під час розмови вони розповіли, що начебто займаються підприємництвом, а в Солсбері їздили "як туристи", аби подивитися на пам'ятки і "відірватися".

Спільне розслідування The Bellingcat і The Insider надали підтвердження того, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни насправді - співробітники російських спецслужб. Причетність до спецслужб підтверджує низка документів, а також прямих і непрямих свідчень. Також з'ясувалось, що паспорти обох мають практично ідентичні номери.

Bellingcat знайшов у діяльності ГРУшників із Солсбері й "український слід". Вони ідентифікували справжнє ім’я одного з них – Руслан Боширов виявився полковником ГРУ, якого насправді звуть Анатолій Чепіга. Окрім цього, він воював в Україні, за що отримав звання героя Росії.