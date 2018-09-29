Солсбері проведе "ребрендинг" через історію с отруєнням "Новачком"

Полін Чорч, член ради графства Уїлтшир з економічного розвитку і відновлення Солсбері, заявила, що глобальне сприйняття міста необхідно змінити.

Влада британського міста Солсбері найняла команду консультантів в спробі провести "ребрендинг" після історії з отруєнням екс-співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Консультантів попросять запропонувати можливі методи зміни сприйняття людьми міста, щоб запобігти зниженню кількості приїжджих.

Після отруєння із застосуванням "Новачка" в березні число туристів впало майже на 14% в порівнянні з попереднім роком.

Читайте такожУ Британії встановили особу третього учасника отруєння Скрипалів - The Telegraph

Полін Чорч, член ради графства Уїлтшир з економічного розвитку і відновлення Солсбері, заявила, що глобальне сприйняття міста необхідно змінити.

"Солсбері всесвітньо відомий, але не з тих причин, які ми хотіли б бачити. Я думаю, що нам потрібно зробити практично повний ребрендинг", - сказала вона.

На відкритих зборах в мерії Уїлтшира було оголошено, що всі місця в центрі Солсбері, які були оточені після отруєння, були знезаражені і тепер повністю безпечні.

Ресторан Zizzi і паб Mill, які відвідали Скрипалі до того, як їх знайшли без свідомості, повинні бути знову відкриті до Різдва.

Рада Уїлтшира сподівається, що серія подій, включаючи продовольчі ярмарки, літературний фестиваль і різдвяний каток, допоможе відновити довіру і поверне туристів.