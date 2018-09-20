Журналіст розповів, чому Трамп відмовив Британії у спільній відповіді на отруєння Скрипалів
Президент США Дональд Трамп відмовив британському прем'єр-міністру Терезі Мей у спільній відповіді Росії на отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.
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Коли Мей сказала, що на 95% впевнена, що за цим отруєнням стоїть Росія, Трамп відповів: "Може, нам почекати 98%?". Цей епізод описаний в книзі журналіста Washington Post Грега Міллера, передає Бі-бі-сі.
Однак, радникам все-таки вдалося умовити Трампа вислати 60 російських дипломатів із США, пообіцявши йому, що країни Європи зроблять те ж саме.
Напередодні висилки рішучість Трампа згасла, і главі апарату Джону Келлі довелося умовляти його знову.
Дізнавшись пізніше, що Британія вислала всього 23 російських дипломатів, а Франція і Німеччина - по чотири, Трамп був дуже розлючений, пише автор книги. Він боявся, що Росії здасться, ніби США проявляють агресію.
Міллер пише також про те, як проходило спілкування Путіна і Трампа під час особистих зустрічей. Путін, за словами журналістів, постійно скаржився, що обстановка не дозволяє президентам і країнам зблизитися, а також переконував американського президента, що він став метою змови "глибинного уряду", якому не сподобалася перемога Трампа на виборах 2016 року.