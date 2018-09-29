Журналіст пояснив, чому росіяни розлюбили Путіна

Сотник вважає, що президент для підняття рейтингу, "може, й хотів би почати яку-небудь війну, але, по-перше, немає сил".

Головний редактор незалежного громадсько-політичного каналу "Sotnik-TV", російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник заявив, що середньостатистичний росіянин розлюбив президента РФ Володимира Путіна.

"Любов пішла і зів'яли помідори", оскільки російський лідер підірвав п'єдестал, на якому вона так довго трималася, розповівлітератор під час чату на "Главреді".

Читайте також"Пожаліємо малюка": Путіна на підборах висміяли в мережі (фото)

"А любов трималася на пенсіонерах, на цих бабусях і дідусях. А тепер він взяв і зруйнував цей п'єдестал (у країні підвищили податок на додану вартість і пенсійний вік — Ред.). І стояти йому більше нема на чому. Тому кохання більше не буде", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "на жаль, Росія — жіноча душа: вона довго любила Вовочку, любила, любила і ось розлюбила, не милий він їй більше не милий".

"І як би він не намагався підняти свій сумний рейтинг (в серпні стало відомо, що рейтинг глави РФ впав — Ред.), рейтинг більше не підніметься. Розповідати, звичайно, можна що завгодно, що він і буде робити через своїх підгодованих соціологів — розповідати про початок рейтингу...", — додав журналіст.

Сотник вважає, що президент для підняття рейтингу, "може, й хотів би почати яку-небудь війну, але, по-перше, немає сил". "Гроші є, а сил немає, ким воювати", — підкреслив публіцист.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський журналіст розповів, куди Путін може направити танки.