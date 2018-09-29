Російський журналіст розповів, куди Путін може направити танки

Публіцист Олександр Сотник вважає, що президент РФ Володимир Путін може куди-небудь пустити танки, зокрема, у бік столиці Білорусі Мінська.

Головний редактор незалежного громадсько-політичного каналу "Sotnik-TV", російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник вважає, що президент РФ Володимир Путін може куди-небудь пустити танки, зокрема, у бік столиці Білорусі Мінська.

Дуже складно сказати, що може прийти в "голомозу голову" російського лідера, заявив літератор під час чату на "Главреді".

"Так, він, звичайно, може куди-небудь пустити танки. Чому б йому не рушити у бік Мінська... В будь-якому випадку, Путін посварився з усіма, з ким тільки міг. Як мінімум, відлякав", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, "ця нестабільність у відносинах через те, що до Москви, Кремля і до путінського режиму всі ставляться з побоюванням". "Це називається репутацією", — підкреслив Сотник.

"Ми так довго розмахували "руським миром", так довго начесували "Іскандери" (сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів — Ред.), так довго трясли якимось "Новачком"(нервово-паралітична речовина, яким у Британії отруїли екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію — Ред.), поїли чаєм з полонієм, так довго розповідали про "ядерний попіл", що тепер на Росію з усіх боків дивляться різні люди з різних держав і крутять пальцем біля скроні, і кажуть: "Так, щось там недобре. Може він піде на Казахстан? Може. А, може, і не піде". Нестабільний пацієнт, дуже нестабільний...", — додав публіцист.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну потрібна вся територія України, оскільки Російської імперії без України не існує.