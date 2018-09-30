Трамп хоче змусити союзників США платити Вашингтону за військову підтримку

За словами американського президента, США фінансують близько 60 відсотків армії Південної Кореї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що багаті країни мають платити Вашингтону за військову підтримку.

"Коли мова йде про багаті країни, такі як Саудівська Аравія, Японія, Південна Корея, до чого фінансувати їх армії?", - цитує DW слова Трампа на виступі в Західній Вірджинії.

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"Вони будуть нам платити. Проблема в тому, що їх про це ніхто ніколи не питав", - продовжив американський президент.

За його словами, у випадку Південної Кореї США фінансують "близько 60 відсотків їх армії".

Як розповів Трамп, американські генерали повідомили йому, що Вашингтон платить за ці країни, оскільки вони є союзниками США. Але військові, за словами президента, не тямлять у фінансах. Нинішню ситуацію він характеризує як «погану торговельну угоду і погану військову угоду».

Напередодні Трамп підписав бюджет міністерства оборони США на 2019 рік, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні.