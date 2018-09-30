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Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї мисливських собак (фото)

15:26, 30 вересня 2018
Світ
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Південнокорейський президент отримав у подарунок від Кім Чен Ина двох білих псів / Twitter - TheBlueHouseKR

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Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що подарунок північнокорейського лідера став ще одним символом «відлиги» у відносинах між Сеулом і Пхеньяном.

Тварин переправили через демілітаризовану зону в четвер, 27 вересня.

Мун Чже Ін відомий своєю любов'ю до тварин. Пара собак з КНДР буде жити разом з його собакою на прізвисько Торі.

Агентство зазначає, що це вже не перший подібний подарунок. У 2000 році батько Кім Чен Ина і попередній лідер КНДР Кім Чен Ір також подарував тодішньому президенту Південної Кореї пару собак цієї породи.

Мисливські собаки породи пхунсан, названі в честь одного з округів Північної Кореї, відомі своєю вірністю та мисливськими навичками.

Раніше Північнокорейський лідер Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну делікатесні гриби.

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Теги: #Південна Корея#Кім Чен Ин#Північна Корея