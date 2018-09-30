Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї мисливських собак (фото)

Південнокорейський президент Мун Чже Ін відомий своєю любов'ю до тварин.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив президенту Південної Кореї Мун Чже Іну пару білих собак породи пхунсан.

Читайте такожТрамп зізнався в любові до Кім Чен Ина (відео)

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що подарунок північнокорейського лідера став ще одним символом «відлиги» у відносинах між Сеулом і Пхеньяном.

Тварин переправили через демілітаризовану зону в четвер, 27 вересня.

Мун Чже Ін відомий своєю любов'ю до тварин. Пара собак з КНДР буде жити разом з його собакою на прізвисько Торі.

지난 2000년 6월 남북정상회담 당시에도 풍산개 한 쌍, '우리' 와 '두리' 가 온 적이 있습니다. 대통령이 키우고 있는 '마루' 도 풍산개입니다. 이번에 온 두 마리 중 암컷 '곰이'는 2017년 3월생이고 수컷인 '송강'은 2017년 11월에 태어났습니다.

평화의 상징으로 온 곰이와 송강이를 환영합니다. pic.twitter.com/97RFyzJTDN — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 вересня 2018 р.

Агентство зазначає, що це вже не перший подібний подарунок. У 2000 році батько Кім Чен Ина і попередній лідер КНДР Кім Чен Ір також подарував тодішньому президенту Південної Кореї пару собак цієї породи.

Мисливські собаки породи пхунсан, названі в честь одного з округів Північної Кореї, відомі своєю вірністю та мисливськими навичками.

Раніше Північнокорейський лідер Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну делікатесні гриби.