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Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї дві тонни грибів

13:29, 20 вересня 2018
Світ
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Коробка з грибами / REUTERS

За словами представника адміністрації Мун Чже Іна, мова йде про дві тонни делікатесних грибів мацутаке. Про це повідомляє «Ренхап».

«Поки президент і його дружина продовжували візит до Північної Кореї, до нас прибув подарунок Кім Чен Ина», — сказав він.

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Уточнюється, що південнокорейський президент розпорядився розділити подарунок між членами розділених корейських сімей, які ще не возз'єдналися із родичами в КНДР.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з наснагою сприйняв підсумки зустрічі корейських лідерів Кім Чен Ина і Мун Чже Іна.

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Теги: #Кім Чен Ин#Гриб