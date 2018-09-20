Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї дві тонни грибів

Мова йде про дві тонни делікатесних грибів мацутаке.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну делікатесні гриби.

За словами представника адміністрації Мун Чже Іна, мова йде про дві тонни делікатесних грибів мацутаке. Про це повідомляє «Ренхап».

«Поки президент і його дружина продовжували візит до Північної Кореї, до нас прибув подарунок Кім Чен Ина», — сказав він.

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Уточнюється, що південнокорейський президент розпорядився розділити подарунок між членами розділених корейських сімей, які ще не возз'єдналися із родичами в КНДР.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з наснагою сприйняв підсумки зустрічі корейських лідерів Кім Чен Ина і Мун Чже Іна.