Поліція повернула Навального під домашній арешт

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого затримали в центрі Москви через порушення умов домашнього арешту, повідомив, що його привезли додому.

"Привезли додому, з квартири не випускають", - написав Навальний у своєму мікроблозі в Twitter.

Сначала везли в овд, на полдороги поступили новые указания. Привезли домой, из квартиры не выпускают. Под дверью пять бойцов 2-го оперполка — Alexey Navalny (@navalny) 30 Грудень 2014

Як пише РИА Новости, Олексій Навальний перебуває під домашнім арештом до 15 лютого в рамках справи про розкрадання 26 мільйонів рублів у компанії "Ів Роше Схід". У вівторок суд засудив Олексія Навального до 3,5 років умовного ув'язнення в рамках цієї справи, а його брата Олега - до реального ув'язнення на такий же термін.

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У вівторок ввечері ФСВП зафіксувала порушення Навальним умов домашнього арешту, відповідні документи будуть направлені в суд.

Навальний збирався приїхати на акцію, яку його прихильники планували влаштувати на Манежній площі, але його затримали на Пушкінській площі.