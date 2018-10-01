Експерт напророкувала Путіну сумне майбутнє: ганятимуть по світу "як Каддафі та інших диктаторів"

Експерт-міжнародник вважає, що російський президент може стати співучасником у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля.

Своїми заявами по справі отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, президент Російської Федерації Володимир Путін виставляє себе співучасником злочину. Такими діями він провокує Європу на застосування персональних санкцій.

Про це заявила експерт-міжнародник Ірина Верещук, передає «Обозреватель». На її думку, в результаті російського президента будуть ганяти по світу як Муаммара Каддафі та інших диктаторів.

"Путін говорить про них: "Ну що ви, я подивився на цих хлопців - нормальні хлопці, просто приїхали". Тобто Путіна теж в це включили. Він навіть не подумав: може варто абстрагуватися, все-таки я лідер такої могутньої країни, я не можу опускатися до рівня якихось двох туристів, які хочуть подивитися на шпиль і на годинник", - пояснила Верещук.

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Вона запевнила, що думка британської сторони абсолютно вірна: не може президент країни коментувати такі речі. Це означає, що він точно віддавав наказ. А це для світової спільноти є ще одним аргументом на користь того, що в справі Скрипалів діяла група осіб за попередньою змовою.

"Без заяв Путіна можна було б припустити, що це непрофесійні дії самої розвідки. А тепер вже все, і зараз треба запитати про його співучасть і його відповідальність в цій справі", - додала експерт.

"Все це викликає... Ну, спочатку це було здивування, а зараз це зневага. Тому що реально не може людина такого рівня, яким він себе представляє, так себе поводити", - підсумувала Верещук.