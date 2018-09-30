"Отруйника" Скрипалів впізнали в рідному селі

Двоє жителів Березівки дізналися Чепігу.

Кореспондент Бі-бі-сі Вілл Вернон побував у селі Березівка Амурської області, де провів своє дитинство полковник російської військової розвідки (ГРУ) Анатолій Чепіга.

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За версією видань Bellingcat і The Insider, Анатолій Чепіга - це справжнє ім'я "Руслана Боширова", одного з обвинувачених у замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.

Про це, зокрема, свідчать фото з системи "Російський паспорт", які видання отримали від анонімного джерела в російській поліції.

Двоє жителів Березівки дізналися Чепігу. Одна жінка з фото Боширова, яке поширила британська поліція. Вона згадала, що Чепіга був офіцером, служив у гарячих точках і отримав звання героя Росії.

Інша мешканка зраділа, побачивши раннє фото на паспорт: "А це малої!". За її словами, чоловік з фото "був ударником", потім служив у Чечні, а його батьки вже поїхали з села. Втім, вона не бачила його з тих пір, як він був школярем. І не була впевнена, що на фото британської поліції - той самий чоловік.