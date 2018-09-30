Російська армія у Сирії вбила майже 8 тисяч мирних жителів – правозахисники

Росія традиційно офіційно не визнає, що внаслідок її бойових дій потерпають цивільні.

Російські війська за три роки їхніх бойових дій у Сирії на боці режиму президента Башара аль-Асада вбили майже 8 тисяч цивільних людей і понад 10 тисяч бойовиків-екстремістів і бійців опозиційних до влади груп.

Про це заявили в Сирійському бюро спостереження за правами людини. Ця організація працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, передає Радіо Свобода.

За словами організації, від 30 вересня 2015 року, коли Росія втрутилася в Сирії, і станом на 30 вересня 2018 року вона задокументувала загибель унаслідок повітряних ударів та інших дій саме російських військ 7 тисяч 988 цивільних людей: 1936 дітей і молоді віком до 18 років, 1199 жінок і 4853 чоловіків, старших від 18 років. Крім того, внаслідок дій російських військ у Сирії загинули 5233 бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» і 4875 бійців інших угруповань, що воюють у Сирії і проти режиму Асада, і проти «Ісламської держави».

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Ці дані не мають підтверджень із незалежних джерел, але дані Сирійського бюро спостереження за правами людини переважно вважаються досить надійними.

Росія офіційно не визнає, що внаслідок її бойових дій потерпають цивільні. Понад місяць тому, 22 серпня, Міністерство оборони стверджувало, що російські удари знищили в Сирії «понад 86 тисяч бойовиків, із них «830 ватажків бандформувань». Звідки взялися такі дані, в міністерстві не пояснили, зате навели ще такі цифри: внаслідок ударів російських військ «знищено 121 тисячу 466 об’єктів терористів, серед того 970 польових таборів, 20 тисяч 513 опорних пунктів, 9941 склад боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, 649 танків, 731 бойову машину піхоти, 8927 автомобілів із зенітними установками».

Натомість західна коаліція, що здійснює в Сирії повітряні удари по цілях «Ісламської держави», свої помилки визнає. 27 вересня коаліція визнала, що між серпнем 2014-го і кінцем серпня 2018 року помилково вбила принаймні 1114 цивільних людей.

Крім того, Росія наразі визнає загибель у Сирії 112 її військовослужбовців – такі дані навів 30 вересня заступник комітету Ради федерації, верхньої палати парламенту Росії, колишній командувач Повітряно-космічних сил Росії Віктор Бондарєв. За його даними, Росія також втратила 8 літаків, 7 вертольотів і, «можливо, 1–2 БТР і бронеавтомобілі».

Ці дані так само важко перевірити з незалежних джерел. За підрахунками журналістів, кількість загиблих у Сирії росіян значно більша – але, незалежно від імовірності заниження офіційної статистики, до неї в будь-якому разі не потрапляють дані про загибель росіян, що не були чинними військовослужбовцями, в першу чергу це стосується членів так званих приватних військових компаній.