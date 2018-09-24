США можуть покарати Росію за хімічні атаки у Сирії

За словами американського Держсекретаря, Вашингтон не хоче, щоб застосування хімічної зброї стало нормою у світі.

Адміністрація Дональда Трампа може покарати Росію, якщо диктатор Сирії Башар Асад застосує хімічну зброю знову. Про це сказав Держсекретар США Майк Помпео.

«Нам доведеться все проаналізувати, якщо така активність повториться. Ми молимося, щоб цього не сталось», - цитує його слова Politico.

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«Однак, ми проведемо розвідку, нашу експертизу. Ми зробимо серйозну роботу. І ми притягнемо до відповідальності винних у порушенні цього фундаментального принципу, ідеї, що хімічна зброя – це дещо абсолютно відмінне від інших видів зброї», - додав він.

Видання нагадує, що минулого тижня США запровадили санкції проти військового комплексу в Китаї через купівлю військового обладнання у Росії. Хоча згодом у Держдепартаменті запевнили, що збираються лише покарати Росію за втручання у американські вибори і «неприйнятну поведінку» на Сході України.

«Президент серйозно намагається переконатися, що хімічна зброя не стане нормою для поведінки країн у всьому світі», - сказав Помпео.