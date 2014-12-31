США готують перекидання 150 одиниць бронетехніки в Європу

Про це повідомив командувач силами США в Європі Бен Ходжес, передає ZN.UA. За його словами, рішення про збільшення кількості бронетехніки в Європі було прийняте ще 2 роки тому і не має відношення до конфлікту в Україні.

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Крім поставок танків і бронетранспортерів в навчальні центри Німеччини, розглядається також можливість розміщення бронетехніки в Польщі, Румунії та країн Балтії. Остаточне рішення з цього питання ще не прийнято, заявив Бен Ходжес.

"До кінця 2015 року у нас буде достатньо техніки, щоб оснастити бронетанкову бригаду, тобто 3 батальйони і розвідувальну роту, артилерійський штаб та інженерно-технічний склад", - зазначив Бен Ходжес.

Нагадаємо, 26 грудня в акваторію Чорного моря увійшов американський бойовий корабель Donald Cook, місія якого - "зміцнення миру і стабільності в регіоні".