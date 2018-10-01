Черговий крок до примирення: КНДР та Південна Корея почали розміновувати спільний кордон

Демілітаризована зона між Кореями вважається чи не найбільшим мінним полем у світі.

Військові Північної та Південної Корей у понеділок, 1 жовтня, розпочали процес розмінування територій навколо селища Пханмунджом на кордоні обох країн.

Відповідних домовленостей на останній зустрічі досягли лідери КНДР та Південної Кореї, передає Reuters.

У заяві Міноборони Південної Кореї зазначається, що обидві сторони погодилися протягом 20 днів прибрати всі наземні міни в Об’єднаній зоні безпеці – населеному пункті Пханмунджом на кордоні обох Корей.

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В угоді також передбачається і повна відмова від зброї в Об’єднаній зоні безпеці, а також зменшення спостережних пунктів.

Об’єднана зона безпеки – єдине місце вздовж 250-кілометрової демілітаризованої зони, де військові з Півночі та Півдня перебувають віч-на-віч.

Нагадаємо, остання зустріч між лідерами обох Корей відбулась 18-20 вересня у Пхеньяні. Сторони домовились про зменшення військової напруги між країнами, активізацію гуманітарних та економічних зв’язків, а також продовжувати працювати над денуклеаризацією всього півострова.