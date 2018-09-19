КНДР і Південна Корея домовилися про виведення військових з демілітаризованої зони

В угоді також обговорюється створення в прикордонних районах Жовтого і Японського морів спеціальної 80-кілометрової зони.

Влада КНДР і Республіки Корея домовилися про початок виведення військових з демілітаризованої зони, а також про роззброєння персоналу прикордонного пункту Пханмунджом.

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«Обидві сторони домовилися повністю вивести спостережні пункти Півдня і Півночі на відстані ближче 1 кілометра в якості експериментальних заходів для повного виведення з демілітаризованої зони спостережних постів», — йдеться у підписаному сторонам документі.

В угоді також обговорюється створення в прикордонних районах Жовтого і Японського морів спеціальної 80-кілометрової зони, де не будуть проводиться військові навчання. Крім цього, планується створити спільну військову комісію з метою вирішення питань щодо встановлення взаємної довіри.