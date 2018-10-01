Netflix дозволить глядачам впливати на сюжет і фінал серіалів - ЗМІ

Netflix «робить велику ставку» на розвиток інтерактивного телебачення, щоб залучити нових передплатників.

Netflix розробляє технологію інтерактивного телебачення, яка дозволить глядачам впливати на сюжет і вибирати фінал серіалу.

Першим серіалом, в якому використовують цю технологію, стане п'ятий сезон «Чорного дзеркала», пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає Дождь.

Прем'єра нового сезону «Чорного дзеркала» очікується в грудні 2018 року. За словами співрозмовників агентства, глядачі зможуть вплинути на сюжет одного з епізодів.

Відзначається, що Netflix «робить велику ставку» на розвиток інтерактивного телебачення, щоб залучити нових передплатників. «Змішуючи елементи відеоігри з традиційним телебаченням, компанія може створити формулу, яку можна застосувати до необмеженого числа серій», - пише Bloomberg.

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Новий тип оповіді може ускладнити виробництво проектів, оскільки технологія інтерактивної участі вимагає написання більш довгого сценарію, із урахуванням усіх можливих сюжетів, відзначає видання. Сценаристи й продюсери намагаються визначити, як додаткові вимоги вплинуть на їхні гонорари.

Представники Netflix не змогли оперативно прокоментувати Bloomberg цю інформацію.

Агентство нагадує, що раніше Netflix вже проводив експеримент із вибором сюжету в анімаційному дитячому шоу «Puss in Book». Глядачі могли вибрати, з ким буде боротися кіт у чоботях зі «Шрека», головний герой фільму.

«Чорне дзеркало» - сатиричний серіал-антиутопія, присвячений впливу високих технологій на сучасне суспільство.

Раніше УНІАН повідомляв, що стрімінговий сервіс Netflix заборонив своїм працівникам дивитися один на одного більше 5 секунд у своїх нових дивних правила щодо флірту.