Netflix заборонив працівникам дивитися один на одного більше 5 секунд і фліртувати

Також, члени знімальної групи компанії тепер не можуть просити номери телефонів у своїх колег.

Стримінговий сервіс Netflix заборонив своїм працівникам дивитися одне на одного більше 5 секунд у своїх нових дивних правилах щодо флірту.

Про це пише The Sun.

Крім того, члени знімальної групи компанії тепер не можуть просити номери телефонів у своїх колег, а працівникам рекомендують кричати: "Зупинись! Не роби цього знову", якщо вони відчують домагання.

Приводом до створення нових правил став скандал довкола продюсера Харві Вайнштейна і рух MeToo, що сколихнув Голлівуд.

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Одними з перших працівників, які мають почати виконувати нові правила, стануть ті, хто працює над науково-фантастичним серіалом "Чорне дзеркало", зйомки якого проходять у Лондоні.

Дивитися на когось із колег більше 5 секунд тепер буде вважатися чимось дивним. Також, не можна просити номери телефонів своїх колег, якщо вони не дали згоду його передавати. А якщо хтось із колег побачить небажану поведінку іншого, він має негайно про це повідомити.

У компанії зазначили, що над новими правилами вже почали жартувати. Зокрема, дивлячись один на одного, працівники рахують до п'яти, а потім відводять очі.

Також співробітників компанії попередили, що не можна довго обійматися або торкатися одне одного протягом тривалого періоду, забороняється фліртувати, а також запрошувати колег на побачення вдруге, якщо вони одного разу вже відмовили.

Як повідомляв УНІАН, секс-скандал, в центрі якого опинився Вайнштейн, розгорівся минулого жовтня. Спочатку він стосувався тільки продюсера, але потім відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.

На початку травня повідомлялося, що помічниця продюсера серіалу «Марко Поло» Олександра Каноса подала в суд в Манхеттені позов проти Харві Вайнштейна. У ньому Каноса звинувачує продюсера в зґвалтуванні, фізичному насильстві і образу.

Вайнштейна звільнили під заставу після того, як він вирішив здатися поліції. Також телеканал NBC раніше повідомляв, що продюсер 10 років перебував у стосунках з жінкою, яка висунула проти нього звинувачення.