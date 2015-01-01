У Шанхаї під час святкування Нового року загинули 35 людей

Масова тиснява на набережній Вайтань в Шанхаї сталася після того, як хтось кинув з даху висотного будинку копії доларових асигнацій.

Про це повідомило в четвер Центральне китайське телебачення, пише ТАСС.

Тиснява сталася в середу близько 23:35 за місцевим часом (18:35 мск). У цей час натовпи людей, які святкують Новий рік, вирушили до площі Чень І на набережній річки Хуанпу. За даними агентства Сіньхуа, загинули 35 чоловік, 42 отримали поранення.

Читайте такожУ Китаї "забороняють" Різдво: студентам погрожують покаранням та примушують до сесій відеопропагандиДля допомоги потерпілим міська влада сформувала спеціальну робочу групу на чолі з секретарем шанхайського парткому Хань Чженом. Розпочато розслідування обставин та причин трагедії.