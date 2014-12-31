Китай зустрів Новий рік - в Пекіні, Шанхаї та Гонконгу запустили феєрверки

Новий рік зустріли у Китаї - в Пекіні в Олімпійському парку влаштували лазерне шоу. В Шанхаї і Гонконзі запустили феєрверки.

Особливістю святкування Нового року в Китаї є вуличні процесії з ліхтарями, хлопавками і петардами.

Хлопавками і петардами китайці намагаються відлякати злих духів, а ліхтарі потрібні, щоб Новий рік не заблукав по дорозі та все-таки прийшов.

Новий рік у Китаї - родинне свято

Трохи раніше 2015-й зустрічали японці, корейці, як південні, так і північні, а також жителі Австралії і Нової Зеландії.