Китай зустрів Новий рік - в Пекіні, Шанхаї та Гонконгу запустили феєрверки
20:48, 31 грудня 2014Світ
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Особливістю святкування Нового року в Китаї є вуличні процесії з ліхтарями, хлопавками та петардами
REUTERS
Новий рік зустріли у Китаї - в Пекіні в Олімпійському парку влаштували лазерне шоу. В Шанхаї і Гонконзі запустили феєрверки.
Особливістю святкування Нового року в Китаї є вуличні процесії з ліхтарями, хлопавками і петардами.
Хлопавками і петардами китайці намагаються відлякати злих духів, а ліхтарі потрібні, щоб Новий рік не заблукав по дорозі та все-таки прийшов.
Новий рік у Китаї - родинне свято
Трохи раніше 2015-й зустрічали японці, корейці, як південні, так і північні, а також жителі Австралії і Нової Зеландії.
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