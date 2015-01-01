Латвія почала головувати в Раді Євросоюзу

Латвія з 1 січня 2015 року стала країною-головою Ради Євросоюзу.

Своїми пріоритетами в цьому статусі в Ризі вважають підвищення конкурентоспроможності ЄС, розвиток єдиного європейського ринку і зміцнення інформаційного суспільства, повідомляє РИА Новости.

Держава-голова Ради Євросоюзу вибирається з членів ЄС у порядку ротації. Прем'єр-міністр держави-голови на шість місяців стає головою Ради ЄС. Латвія, яка є членом ЄС з 2004 року, вперше очолила Раду Євросоюзу, перейнявши естафету в Італії.

Латвія, як голова Ради ЄС, має намір сприяти розвитку відносин з пострадянськими державами у форматі "Східного партнерства". "Ми застосуємо індивідуальний підхід до кожного члена "Східного партнерства". Ми повинні бачити серйозну співпрацю, яке охоплює політичний діалог, верховенство права та низку інших питань", - повідомив журналістам голова МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

Читайте такожМЗС Латвії: РФ нам загрожує, але до цього йшло ще з 2008 рокуЗа його словами, країна стимулюватиме ЄС надати підтримку в імплементації угод про асоціацію та зону вільної торгівлі з країнами, що входять до "Східного партнерства", а також сприятиме полегшенню візового режиму стосовно окремих країн.

Глава МЗС зазначив, що саміт "Східного партнерства", який пройде в Ризі у травні, повинен дати чіткий сигнал про інтерес ЄС щодо подальшого розвитку програми.