США ввели санкції проти представників японського злочинного синдикату Якудза

Представники Якудзи мають відношення до серйозної злочинної діяльності - торгівлі людьми, контрабанди наркотиків і незаконної торгівлі зброєю, вимагання і здійснення економічних злочинів.

Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти двох компаній та чотирьох осіб у Японії, що пов'язані з найбільшим і самим відомими представником японського мафіозного синдикату Якудза - Ямагуті-гумі.

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

Санкції запроваджені з метою захистити фінансову систему США від згубного іноземного впливу та викрити інші компанії та осіб, які підтримують представників Якудзи або діють від їх імені.

"Казначейство спрямувало свої дії проти підконтрольних Якудзі компаній, щоби викрити справжню власність цих, як здається, законних компаній. Ми посилюємо тиск на цей небезпечний японський злочинний синдикат та місцевих лідерів банд, які наживаються з усього - від сексуальної експлуатації, контрабанди зброї та вимагання", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер.

Читайте такожУ Таїланді затримали ватажка японської мафії після того, як його фото стали вірусними в інтернеті

"Шляхом викриття цієї широкої мережі підставних компаній та осіб, які підтримують синдикат Якудзи Ямагуті-гумі, ми маємо намір зруйнувати глобальну фінансову інфраструктуру цієї незаконної транснаціональної злочинної організації", - заявив він.

Санкції передбачають блокування активів та майна цих компаній. Вони мають відношення до серйозної злочинної діяльності - торгівлі людьми, контрабанді наркотиків і незаконній торгівлі зброї, вимаганні і здійсненні економічних злочинів, включаючи відмивання коштів.

Санкції запроваджені проти компаній Yamaki, K.K. та Toyo Shinyo Jitsugyo K.K., а також проти чотирьох осіб - Утао Моріо, Чікаро Цуда, Ясуо Такагі та Кацуакі Міцуяшу.

Нагадаємо, у 2015 році в Японії власникам тату заборонили відвідувати лазні й басейни.