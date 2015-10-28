В Японії власникам тату заборонили відвідувати лазні й басейни

До такого висновку прийшли дослідники з Національного агентства з туризму Японії після проведення урядового опитування, пише "Навколо світу".

Читайте такожІранським чоловікам заборонили робити татуювання і модні зачіски

З'ясувалося, що в результаті заборони місцевим жителям з татуюваннями з'являтися в громадських лазнях і басейнах (татуювання в країні асоціюються з якудза - організованою злочинністю) 56% готелів по всій країні ввели такі ж обмеження для туристів. Тільки 31% закладів пускає татуйованих купальників беззастережно. А представники 13% подібних місць заявили, що готові пустити людей з татуюваннями в тому випадку, якщо вони прикриють натільні малюнки.

Одним з найбільш яскравих інцидентів, пов'язаних із забороною купання в громадських місцях людям з татуюваннями, став випадок Ерани Брюертон, 60-річної мешканки Нової Зеландії, представниці народності маорі. У 2013 році її не пустили в громадську лазню в Хоккайдо через традиційні татуювання на обличчі. Жінка, яка приїхала на академічну зустріч, присвячену мовам корінних народів, заявила, що не звикла до подібного ставлення до її татуювань на обличчі.

Нове урядове дослідження збіглося з висловленим наміром влади країни збільшити кількість туристів, які відвідують Японію - до 20 млн в рік до літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в Токіо в 2020 році. У цьому році країну вже відвідали понад 15 млн туристів, багато з яких серед причин візиту називали бажання скупатися в гарячих джерелах.

Захоплення європейців татуюваннями жителі Японії, сприймають їх як рису членів злочинного синдикату. В країні люди з татуюваннями працюють в місцях, які не передбачають державного контракту, а в одній із шкіл Осаки 23-річного співробітника оштрафували за татуювання на суму, що дорівнює місячній зарплаті.