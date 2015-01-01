Кім Чен Ин заявив, що готовий до переговорів з президентом Південної Кореї

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про готовність до зустрічі з президентом Південної Кореї Пак Кин Хе у 2015-му році.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на святкове звернення керівника КНДР, з яким він традиційно виступає у перший день нового року.

Як пише lenta.ru, за словами керівника КНДР, у відносинах двох Корей необхідні великі зміни, при цьому для міжкорейського саміту потрібен відповідний настрій та умови.

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Як зазначив Кім Чен Ин, двосторонні переговори на вищому рівні та консультації в іншому форматі можуть бути відновлені, якщо Південь дійсно прагне до поліпшення відносин шляхом діалогу.

Раніше на цьому тижні рада по возз'єднанню при президентові Південної Кореї запропонувала провести переговори на міністерському рівні в січні.

Відносини між КНДР і Південною Кореєю в черговий раз загострилися в середині жовтня після того, як патрульні катери двох країн вступили у перестрілку в Жовтому морі через порушення північнокорейським кораблем демаркаційної лінії. Де-юре Корейський півострів знаходиться у стані війни, оскільки Корейська війна 1950-1953 років завершилася перемир'ям, а не мирним договором між Сеулом і Пхеньяном.