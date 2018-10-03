США: російські хакери вже досліджують "поле бою" для майбутніх втручань та кібератак

Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила, що росіяни здатні викликати збої у роботі систем промислового контролю, але американська інфраструктура готова до спротиву таким загрозам.

Російські хакери активно досліджують комп'ютерні мережі, пов'язані з енергетичною інфраструктурою США, і здатні створювати збої у системах промислового контролю Сполучених Штатів.

Про це міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила у Вашингтоні у ході саміту з кібербезпеки, передає Голос Америки.

"Вони ведуть дослідження, хочуть знати, як все працює. Можна сказати, вони досліджують поле бою до майбутніх втручань та кібератак. Ми часто бачимо, що вони сканують наші системи", - розповіла міністр.

Читайте такожMicrosoft викрила спроби Росії втрутитись у осінні вибори до Конгресу США (відео)

"Для того, щоб проникнути у систему, використовувались сторонні організації, отримувались дані для доступу, розміщувалось шкідливе програмне забезпечення, його активували, здобували додаткову інформацію і проводили сканування промислових систем керування. Це робилось, щоб побачити, як вони працюють", - розповіла чиновник.

Нільсен заявила, що російські хакери здатні викликати збої у роботі систем промислового контролю США, але американська інфраструктура готова до спротиву таким загрозам.