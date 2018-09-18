Американський Держдепартамент атакували хакери - ЗМІ

Під час хакерської атаки була розкрита незначна частина особистих даних деяких співробітників.

Система електронного листування зовнішньополітичного відомства США у вересні була атакована невідомими хакерами.

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Проте витоку секретної інформації не сталося, пише Politico з посиланням на джерела у відомстві. "Державний департамент нещодавно зазнав втручання у несекретну систему електронного листування", - йдеться в повідомленні.

Атака сталася 7 вересня. При цьому була розкрита незначна частина особистих даних невеликої кількості співробітників.

"Держдеп описав інцидент як "активність, що викликала занепокоєння, яка вплинула на менше ніж 1% поштових скриньок працівників", пише видання. Всі співробітники, які зазнали хакерського втручання, були оповіщені, повідомили в Держдепартаменті США. Як уточнили у відомстві, викриті хакерами дані були "чутливою", але несекретною інформацією.

Після інциденту Держдепартамент скликав робочу групу для вивчення причин і наслідків проникнення в систему, а також для запобігання подібних атак у майбутньому.