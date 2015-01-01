ЗМІ: посольство Естонії в Астані стало контактним центром НАТО в Казахстані

Про це повідомили в прес-службі естонського міністерства закордонних справ, передають РИА Новости.

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"Діяльність посольства Естонії як контактного посольства НАТО свідчить про довіру Північноатлантичного альянсу до нас і розширює канали зв'язку як в НАТО, так і в контактній державі. Очікується, що Естонія стане надійним мостом у стосунках між НАТО і Казахстаном",- йдеться в повідомленні.

Система контактних посольств була створена в 1992 році для підтримки роботи Північноатлантичної ради щодо партнерства і є одним з каналів знайомства з політикою НАТО в державах-партнерах. Головним завданням контактного посольства є знайомство з цілями і діяльністю НАТО, а також створення та зміцнення контактів у державі перебування.