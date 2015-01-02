Прем'єр Данії пообіцяла зробити жорсткішим ставлення до іммігрантів

Про це повідомила прем'єр-міністр Хелле Торнінг-Шмітт, виступаючи по національному телебаченню з традиційним новорічним зверненням до громадян країни, передає ТАСС.

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На думку глави уряду, інтеграції іммігрантів в данське суспільство не відбувається, і дуже багато з них отримують соціальну допомогу. "Біженці повинні працювати в Данії, - підкреслила вона. - Вони не повинні ставати клієнтами".

Хелле Торнінг-Шмітт повідомила, що будуть скорочені можливості для возз'єднання сімей і ускладнені правила надання притулку. Вона додала, що уряд виступить з новими пропозиціями щодо нарощування економічного зростання, а також висловилася за поліпшення системи виплати допомоги по безробіттю.