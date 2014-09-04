Данія направить військових в країни Балтії і Польщу
19:11, 04 вересня 2014Світ
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Данія направить в країни Балтії і Польщі 250-300 своїх військових.
REUTERS
Про це заявила прем'єр-міністр країни Хелле Торнінг-Шмітт в Уельсі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Denmaks Radio.
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Військовослужбовці, за словами Хелле Торнінг-Шмітт, будуть знаходитися в Естонії, Латвії, Литві та Польщі на ротаційній основі протягом максимум 90 днів і візьмуть участь у навчаннях.
"Ми пошлемо чіткий сигнал країнам-членам НАТО, які відчувають себе вразливими. Вони повинні знати, що можуть розраховувати на солідарність від решти членів НАТО", - заявила прем'єр.
Нагадаємо, Данія також має намір приєднатися до системи протиракетної оборони НАТО.
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