Данія направить військових в країни Балтії і Польщу

Про це заявила прем'єр-міністр країни Хелле Торнінг-Шмітт в Уельсі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Denmaks Radio.

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Військовослужбовці, за словами Хелле Торнінг-Шмітт, будуть знаходитися в Естонії, Латвії, Литві та Польщі на ротаційній основі протягом максимум 90 днів і візьмуть участь у навчаннях.

"Ми пошлемо чіткий сигнал країнам-членам НАТО, які відчувають себе вразливими. Вони повинні знати, що можуть розраховувати на солідарність від решти членів НАТО", - заявила прем'єр.

Нагадаємо, Данія також має намір приєднатися до системи протиракетної оборони НАТО.